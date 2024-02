Kanye West in concerto ad Assago: chi ci sarà, gli orari e come arrivare

Milano, 22 febbraio 2024 – Il grande giorno è arrivato e mentre l’attenzione odierna di Milano è focalizzata su matrimoni finiti, gli appassionati di musica attendono Kanye West sul palco del Mediolanum Forum d’Assago.

Il rapper aveva annunciato il concerto a sorpresa, confermando solo meno 10 giorni fa l’esibizione ad Assago e a Bologna (prevista per dopodomani all’Unipol Arena) con pochissimo preavviso.

Dopo essere stato intercettato sugli spalti di San Siro in occasione degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico, non è rimasto più nessun dubbio e Ye è pronto per esibirsi sulle note della live session prevista per stasera.

La live session “Voltures I”

Non si tratterà di un vero e proprio concerto ma per la verità di una live session in cui l’artista farà ascoltare i prossimi capitoli di “Vultures I”, il suo ultimo album – peraltro recensito malissimo – realizzato in collaborazione con il cantante Ty Dolla Sign.

Nell’album West ha inserito un “ospite” originale, cioè la Curva Nord dell’Inter che è citata nei credit, in “Carnival” (che inizialmente aveva l’evocativo titolo “Hoolygans”) e in “Stars”, insieme al cantautore veronese Federico Secondomè e a Zlyah.

Gli ospiti attesi e presunti: da Jaden Smith a Rihanna

Proprio i tifosi della curva erano stati indicati come possibili ospiti del concerto: se infatti era trapelata la notizia che i tifosi salissero sul palco insieme al rapper, a poche ore dall’inizio del concerto sembra essere tutto saltato per motivi di sicurezza. Ma mai dire mai e finché non si alzerà il sipario al Mediolanum non si può dare per certo nulla.

Un ospite quasi certo del listening party è Ty Dolla Sign, che ha collaborato insieme a Ye nella produzione dell’album.

In questi giorni in Italia sono stati avvistati anche Playboi Carti e Jaden Smith, il che rafforzerebbe l’idea di vederli sul palco. Alla partita dell’Inter hanno presenziato anche Rich the Kid e Russ per cui potrebbe essere presa in considerazione una loro presenza sul palco.

Inoltre Lil Durk e JPEGMafia hanno pubblicato nelle loro storie Instagram foto in cui si sono geo localizzati in Italia e si sa per certo che ASAP Rocky e Rihanna sono approdati in Italia (forse anche per seguire le sfilate di moda della Fashion week). Insomma i nomi che potrebbero impreziosire la line up sono tanti e ai supporter di Ye non resta che attendere l’evento di stasera.

Il concerto: gli orari, come arrivare e dove parcheggiare

La live session di Vultures I avrà inizio alle 21.00 e sul sito di Ticktone sono ancora disponibili alcuni biglietti (i prezzi partono da 138 euro per arrivare a 207 euro). Una volta comprati però non si potrà fare il cambio nominativo e non è possibile rivenderli.

Come raggiungere il Forum: