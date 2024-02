Kanye West e gli ultras della Curva Nord dell’Inter: perché sono legati e cosa hanno fatto insieme

Milano, 12 febbraio 2024 – Kanye West, popolare e controverso rapper statunitense, ha scelto un ospite legato al mondo del pallone per il suo nuovo album Vultures 1, fresco di stampa a segnare il suo rientro sulle scene. Non si tratta di un calciatore – nonostante siano parecchi i giocatori che si dilettano in rime e beat, per esempio il milanista Rafa Leao o il portiere del Napoli Pier Luigi Gollini – ma di un gruppo di tifosi.

La storia condivisa sul profilo CN 69; a destra, Kanye West

In due brani del disco realizzato in collaborazione con il cantautore Ty Dolla $ign vengono campionati i cori della Curva Nord, il settore dove si riuniscono i supporter più caldi dell’Inter, la squadra attualmente in testa al campionato di serie A. Gli ultras nerazzurri, infatti, sono citati nei credit, in Carnival (che inizialmente aveva l’evocativo titolo “Hoolygans”) e in Stars, insieme al cantautore veronese Federico Secondomè e all’altro cantante Zlyah.

I supporter interisti hanno “celebrato” l’illustre featuring pubblicando una storia sul profilo ufficiale Instagram CN69. Kanye West, comunque, non è nuovo a incursioni nel mondo del calcio italiano. Lo scorso ottobre fu ospite del Genoa, assistendo in tribuna a Marassi alla sfida fra i rossoblù e il Milan, vinta dal club milanese per 0-1 con una rete del connazionale Christian Pulisic