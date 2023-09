Kanye West e Bianca Censori a Milano, shopping in centro: lui completamente coperto, lei in nude look

Non è bastato lo scandalo a Venezia, dove Kanye West e la compagna Bianca Censori sono stati banditi a vita da una società di noleggio motoscafi per essere stati “beccati” in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione sul Canal Grande. Il 46enne rapper americano, tra gli artisti più famosi al mondo, e la 28enne provocante designer australiana non sono passati inosservati nemmeno durante la passeggiata milanese, ieri, nelle vie del Quadrilatero della moda.

L'ex marito di Kim Kardashian in tenuta total black, con il cappuccio della felpa alzato e una maglietta arrotolata attorno al viso (forse nel malriuscito tentativo di non essere riconosciuto), è stato notato mentre passeggiava in via Monte Napoleone con la fashion designer in tenuta rigorosamente nude look (com'è nel suo stile): calzamaglia/leggins in tinta con la pelle, scarpe color carne con tacco altissimo e un cuscino color viola a coprire il seno, come appare nelle foto scattate da Albierto Castellano e pubblicate su "Nss magazine".

I due sono entrati da Marni per uno shopping mordi e fuggi. "Quando si passa da Milano come si fa a non fare un pit stop da Marni? Dopotutto quei maglioni di mohair non si comprano certo da soli. Oggi abbiamo avvistato Kanye West e Bianca Censori fare shopping alla boutique milanese del brand diretto da Francesco Risso. Secondo voi cos’hanno comprato?". Si legge nel post su Instagram. E sui social si sprecano i commenti negativi per la mise scelta dalla designer per passeggiare in centro a Milano, come sul contegno tenuto dai due a Venezia, e per il quale la coppia ora rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.