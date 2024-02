Kanye West in concerto al Forum di Assago a Milano: date e biglietti per febbraio 2024

Alla fine era vero. Dopo voci, smentite e ipotesi è arrivata la conferma: Kayne West farà un concerto al Forum di Assago a Milano, il 22 febbraio 2024. Per la verità, non sarà un concerto in senso tradizionale, ma una live session in cui l’artista farà ascoltare i prossimi capitoli di “Vultures 1”, il suo ultimo album – peraltro recensito malissimo – realizzato in collaborazione con il cantante Ty Dolla Sign.

Due giorni dopo la data milanese, il 24 febbraio, il rapper americano si esibirà anche all’Unipol Arena di Bologna. I biglietti per entrambi i concerti saranno messi in vendita a partire dalle 15.00 di oggi 16 febbraio solo su Ticketone e ci si aspetta un vero e proprio “assalto” all’acquisto.