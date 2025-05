Imagine Dragons all'Ippodromo di Milano: scaletta, come arrivare, parcheggi, strade chiuse

Gli Imagine Dragons inaugurano questa sera, martedì 27 maggio alle ore 21, la stagione dei concerti all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. La band statunitense, che ha collezionato 48 dischi di platino e 5 dischi d’oro solo in Italia, conta oltre 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti e una vittoria ai Grammy Awards, oltre a numerose posizioni da numero uno nelle classifiche Billboard e nei principali airplay radiofonici.

Da sinistra: Wayne Sermon, Dan Reynolds e Ben McKee

La tappa milanese segna l’inizio della parte europea del Loom World Tour. Già sold-out le date del 18 giugno a Padova e del 21 giugno a Napoli, a conferma dell’attesa che accompagna il ritorno della band nel nostro Paese. Biglietti acquistabili su Ticketone.

Non è stata ufficializzata una scaletta definitiva. Queste le canzoni previste nella setlist del live milanese degli Imagine Dragons, secondo Radio Capital, per i fan della band la setlist potrebbe ricalcare quella delle date precedenti del tour.

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Tiptoe

Take Me to the Beach

Whatever It Takes

Shots

Interludio con intro di Bad Liar

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive (con introduzione di batteria)

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don’t Forget Me

Interludio parlato

Believer

Fire in These Hills (versione strumentale)

In occasione del concerto degli Imagine Dragons e di tutti gli eventi estivi previsti all’Ippodromo La Maura, il Comune di Milano ha predisposto un nuovo piano della mobilità, pensato per tutelare sia i residenti del quartiere San Siro sia i partecipanti agli spettacoli.

Dalle ore 7.00 del mattino, l’area adiacente l’Ippodromo (indicata in rosso sulla mappa) sarà interdetta al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti diretti alle proprie abitazioni, dei mezzi di soccorso, dei veicoli di pubblica utilità e degli operatori autorizzati all’organizzazione dell’evento. Verrà inoltre istituita una zona di prefiltraggio (area verde), presidiata ma con circolazione regolare per i residenti. Nelle aree dove vige il divieto di sosta saranno attivi mezzi per la rimozione forzata dei veicoli lasciati in zone non autorizzate.

L’invito del Comune è quello di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la zona di San Siro. L’Ippodromo La Maura è facilmente accessibile grazie al potenziamento delle linee M1 e M5, che per l’occasione resteranno attive fino a tarda notte. Anche alcuni parcheggi di interscambio prolungheranno l’orario di apertura. Le fermate consigliate sono: Lampugnano, Lotto e San Siro.

Per garantire il servizio verso il centro città, dopo le 00:20 i treni della M1 diretti a Sesto si alterneranno con quelli terminanti a San Babila. L’ultimo treno per Sesto partirà da Lampugnano all’1:38 e da Lotto all’1:41. Sulla linea M5, l’ultimo treno per Bignami partirà da San Siro all’1:30 e da Lotto all’1:34.

Per motivi di ordine pubblico, al termine del concerto verranno chiuse temporaneamente le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta, oltre alla stazione M1 di Uruguay. Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni in tempo reale: www.atm.it

Sono numerose le opzioni di parcheggio disponibili per chi raggiunge l’Ippodromo La Maura in auto, sia nelle vicinanze sia in zone più distanti ma ben collegate con la metropolitana.

Dai parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio l’Ippodromo è facilmente raggiungibile a piedi. Chi invece parcheggia al Centro Sarca o al Bicocca Village può utilizzare la metropolitana M5, scendendo alla fermata San Siro Stadio, da cui è possibile raggiungere l’area concerti e tornare comodamente al termine dell’evento. In alternativa, chi lascia l’auto nei parcheggi di Rho Fiera, Merlata Bloom o Molino Dorino può servirsi della linea M1, con discesa consigliata alla fermata Bonola.

I parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta resteranno aperti fino alle 2.30, per consentire agli spettatori di rientrare in tranquillità anche dopo la conclusione del concerto.

Per ridurre il traffico e garantire la sicurezza nella zona di San Siro, alcune linee di autobus subiranno variazioni di percorso durante la giornata del concerto.

Linea 64 Il servizio sarà attivo tra Bonola e Lorenteggio con una sola deviazione: dalle ore 7, in entrambe le direzioni, i bus salteranno le fermate di via Mafalda di Savoia e via Lampugnano/Angioletti, fermando invece in via Balla. A partire dalle 22.30, su disposizione della Polizia Locale, la linea potrebbe essere temporaneamente sospesa nel tratto tra Bonola e via Novara/Cascina Bellaria per consentire il deflusso del pubblico al termine del concerto.

Linea 69 Deviata in entrambe le direzioni già dal mattino, la linea non effettuerà fermata tra via Cilea/via Fichera e via Omodeo/via Cechov. I bus garantiranno comunque le fermate a Bonola M1, via Fichera, via Falck, via Bacchelli e via Cechov.

Linea 78 Anch’essa devia da inizio servizio, tra via San Giusto/Dessiè e via Monte Rosa (Lotto M1/M5), transitando da via Dessiè, via Rospigliosi, via Monreale e piazzale Zavattari.

Linea Q78 In direzione Govone, il bus salterà le fermate comprese tra via Harar e via Monte Rosa. In direzione San Siro, la deviazione riguarda il tratto da Lotto a via San Giusto.

In occasione dell’evento, sono previste numerose chiusure al traffico nelle aree circostanti l’Ippodromo La Maura e nei quartieri di Trenno e Gallaratese.

Zona La Maura Dalle 7 alle 7 del giorno successivo, non si potrà transitare in:

via Ippodromo, nel tratto compreso tra via Patroclo e via Pinerolo

via Pinerolo, tra via Harar e via Ippodromo

via Montale, tra via Patroclo e via Omodeo

via Lampugnano, tra via Omodeo e via Viscontini

via Mafalda di Savoia

Dalle 10 alle 7, le chiusure riguardano:

via Ippodromo, tra via Domede e via Patroclo

via Diomede, tra via Sant’Elia e via Ippodromo

il sottopasso Patroclo, tra via San Giusto e via Ippodromo

via Achille, nella carreggiata a raso verso via Patroclo

Quartieri Trenno e Gallaratese Dalle 7 alle 7, chiusure su:

via Natta, tra via Montale e via Cechov

via Omodeo, tra via Montale e via Cechov

via Zardi, tra via Montale e via Betti

via Betti, tra via Zardi e via Cechov, e tra largo Valera e via Zardi

via Ojetti

via Cilea, tra piazza Bonola e via Mafalda di Savoia

Dalle 12 alle 7, stop alla circolazione in:

via Cascina Bellaria, tra lo svincolo di via Novara e via Fratelli Gorlini

via Fratelli Gorlini

via Giorgi, tra via Fratelli Gorlini e il fondo della via

via Lampugnano, tra via Fratelli Rizzardi e via Viscontini

via Fratelli Rizzardi, tra via Balla e via Lampugnano

via Balla

via Angioletti

via Rosai

via Viscontini

Accessi consentiti Resta garantito il passaggio per i residenti, i domiciliati, i proprietari di box e chi deve raggiungere specifiche destinazioni come la clinica veterinaria di via Lampugnano, il centro sportivo di via Pinerolo, la sede Vidas di via Ojetti e gli istituti scolastici della zona. Nessuna restrizione anche per i mezzi di emergenza, soccorso e quelli destinati alle attività interne degli ippodromi, compresi i trasporti cavalli.