Il popolo di Post Malone lo aspetta all’Ippodromo: “Nessuno vi può fermare”

Milano – Sul palco del festival di Coachella l’ha gridato in faccia al suo popolo forte e chiaro: “Nessuno vi può fermare”. Sacrosanta verità, viste le legioni di fedelissimi ingrossatesi anno dopo anno, rendendo Post Malone il fenomeno musicale texano degli anni Duemilaventi. Ecco perché lo show di domani sera all’Ippodromo Snai San Siro è un po’ un evento, oltre che l’ultimo acuto degli i-Days 2025. Attese oltre ventimila persone, per chiudere i conti di questa edizione con un bilancio vicino alle 250mila presenze. Tra San Siro e La Maura, ai 30mila richiamati da Justin Timberlake sono seguiti i 70mila di Dua Lipa, i 20 mila dei Duran Duran, i 78mila dei Linkin Park e i 27mila di Olivia Rodrigo.

“Posty”, come lo chiamano gli irriducibili giocando sull’anagrafico Austin Richard Post, chiude la partita tra pop, hip-hop, rock, e R&B per confermare l’influenza generazionale di un’avventura iniziata nel 2015, quando il singolo “White Iverson”, scritto in solitudine nella sua cameretta, andò virale su SoundCloud, e che, grazie anche al contratto firmato con Republic Records, l’ha trasformato in uno degli artisti più ascoltati al mondo.

Un “genre-less” allergico alle classificazioni che i meno entusiasti bollano sui social come opportunista, definendo l’idolo di Syracuse (dov’è nato e cresciuto fino al trasferimento a Grapevine) una specie di “avvoltoio culturale”. Lui ha replicato dall’alto degli 80 milioni di dischi venduti lamentando in un’intervista a Gq la fatica “di essere un rapper bianco. Comunque non voglio essere un rapper, voglio essere solo una persona che fa musica. La musica che mi piace e che, penso, spacchi”. Come dargli torto, visto il suo status di superstar globale consolidato album quali “Beerbongs & Bentleys” o “Hollywood’s bleeding”, e collaborazioni di altissimo livello come quella di “Fornight” con Taylor Swift nel celebrato “The Tortured Poets Department” o “Levii’s jeans” con Beyoncé in “Cowboy Carter”.

Una gran fortuna, come suggerisce il nome Big Ass World Tour 2025 che offre Malone in pasto ai famelici dell’Ippodromo, viaggio in 26 tappe imperniato sui suoi due album più popolari, “Stoney”, quello di debutto, e l’incursione nel country dell’ultimo “F-1 Trillion”, cui sembra intenzionato a dare a breve un successore per il quale avrebbe già prodotto a Nashville una trentacinquina di canzoni. Ospite dello show milanese un altro iper-tatuato della scena country-rap: Jason Bradley DeFor, meglio conosciuto come Jelly Roll, imbarcato da Malone pure in “F1-Trillion” sebbene a trainare il progetto sia stata innanzitutto “I had some help”, condivisa con Morgan Wallen.