I-Days Milano Rock, System Of A Down e Queens Of The Stone Age in concerto il 6 luglio 2026: biglietti e prevendita

Milano, 10 settembre 2025. La fine della fortunata edizione 2025 di I-DAYS è ancora vicina, si sente ancora l’eco degli applausi dei 250 mila spettatori arrivati a Milano per ascoltare dal vivo gli artisti che hanno calcato i palchi dei due ippodromi milanesi e già arrivano i primi nomi protagonisti della nuova edizione della concert series più famosa d’Italia: i System of a Down con i Queens of the Stone Age e gli Acid Bath.

Una lineup di grande impatto con alcune delle band più influenti del rock moderno per un appuntamento speciale il 6 luglio 2026 all’Ippodromo Snai La Maura.

Gli I-Days sono il festival musicale di Milano

I biglietti

I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle 12 di giovedì 18 settembre e in vendita generale dalle 12 di venerdì 19 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Nelle prossime settimane verranno annunciati gli altri headliner e il cast dell’edizione 2026 Dopo l'enorme successo del tour di quest’anno (6 date negli stadi in Nord America e un trionfale tour sold out in America Latina che ha venduto 500mila biglietti) i System of a Down sono pronti per il grande ritorno in Europa.

La band

Come la rock band più ispirata, di impatto e inimitabile del XXI secolo, i System of a Down hanno venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto un Grammy Award e suonato come headliner in arene, festival e stadi in diversi continenti.

Formatosi a Los Angeles, il gruppo ha rappresentato la colonna sonora di una rivoluzione personale, politica, sonora e spirituale sin dall'uscita del loro album di debutto omonimo multiplatino nel 1998.

Il quartetto ha costantemente registrato il tutto esaurito in tutto il mondo e registra regolarmente oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il che li rende una delle band rock-alternative più ascoltate al mondo.

I membri dei System of a Down sono Daron Malakian (chitarra, voce), Serj Tankian (voce, tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria). Le icone del rock arriveranno in Italia per l’unica data live nel nostro paese affiancati da ospiti speciali come i QUEENS OF THE STONE AGE e dagli ACID BATH che si esibiranno in apertura.

I Queens of The Stone Age

I Queens of the Stone Age (Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore) tornano sul palco degli I-DAYS dopo il memorabile show del 2024. La band californiana guidata da Homme è pronta per riconfermare il suo ruolo centrale nel mondo rock internazionale che ha benedetto con una gamma di successi da "No One Knows" a "Little Sister", da "My God is the Sun" a "The Way You Used To Do" e tutto il resto.

Gli Acid Bath

Con la reunion dopo quasi tre decessi, la band ha riacceso l’entusiasmo di una nuova ondata di adolescenti che scoprono la loro musica per la prima volta. Lo status leggendario della band è stato scolpito nella pietra in soli due album in studio: When the Kite String Pops (1994) e Paegan Terrorism Tactics (1996) e lo scioglimento nel 1997 ha lasciato un'eredità che continua a ispirare generazioni di musicisti e fan.