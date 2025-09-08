I Miti del cinema e il cinema come mito, nuovo appuntamento al Festival della Mitologia a Villa Arconati

Milano, 8 settembre 2025 – Terminata l’estate, ritornano gli appuntamenti del Festival della Mitologia, a Villa Arconati, a Castellazzo di Bollate, nel Milanese. Eventi promossi dalla Fondazione Augusto Rancilio sotto la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, organizzati per parlare, dialogare, discutere con grandi nomi del panorama culturale italiano di cos’è il “mito” e di cosa ci parla ancora oggi.

La facciata sud di Villa Arconati e il suo imponente giardino

Il prossimo appuntamento, ‘I Miti del cinema e il cinema come mito’, è in programma domenica 28 settembre, alle 11: il grande cinema sarà raccontato da Massimiliano Finazzer Flory assieme al critico cinematografico Gianni Canova.

“Il cinema intrattiene con i miti un triplice rapporto: manutentivo, generativo, imitativo. Detto altrimenti: li tiene in vita, li genera, li imita”, ha detto Canova. E ha proseguito: “Nella prima accezione il cinema contribuisce alla manutenzione dei miti antichi nella contemporaneità, rivisitandoli e declinandoli nei linguaggi del presente. Cos'è Oppenheimer di Christopher Nolan se non una rivisitazione critica del mito di Prometeo? Nella seconda accezione, il cinema è stato ed è un instancabile produttore e generatore di miti, a cominciare dalle figure che popolano il pantheon dell'immaginario contemporaneo. Nella terza accezione, il cinema plasma e definisce la propria identità sul modello delle antiche mitologie, fino a fare di se stesso, a sua volta, un mito”.

Durante l’incontro si proietterà anche il trailer del docufilm con la regia di Finazzer Flory ‘Il Mecenate, i miti di Villa Arconati’. Le proiezioni sono anche attese in autunno a Lungano in Svizzera e poi con una tournée negli Stati Uniti a Miami in novembre.