Protesta sotto sede Rai a Milano: “Censura della tv pubblica su genocidio a Gaza”

Milano, 14 febbraio 2024 – Presidio a Milano davanti alla sede Rai per protestare contro “la censura della tv pubblica - hanno spiegato gli organizzatori - sul genocidio a Gaza”. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di un migliaio di persone, è iniziata alle 18 in corso Sempione davanti all'ingresso della Rai (vigilato dalle forze dell'ordine). I manifestanti hanno esposto la scritta “genocidio” e “CensuRai”, scandendo gli slogan “Vergogna, vergogna” e “siete complici”. Nel corso del presidio sono state lasciate a terra finte macerie e pupazzi insanguinati. Acclamato Ghali, applaudito dai manifestanti. Il rapper milanese, nella serata finale del Festival di Sanremo, al termine di 'Casa mia', parlando con L'Alieno protagonista della sua canzone, aveva infatti svelato le sue parole: "Stop al genocidio".

"Le proteste sotto le sedi televisive sono la risposta alle miserabili dichiarazioni dell'amministratore della Rai a favore di Israele e conseguentemente della strage di circa 30.000 donne, uomini, bambine e bambini - si legge in una nota del centro sociale Vittoria -. Queste proteste sono sempre più necessarie per la faziosità filo-sionista dell'informazione di regime di giornali e televisioni, nel raccontare la tragedia in atto”.