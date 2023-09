Festival dell’Ingegneria, tutto pronto al Campus Bovisa: tre giorni di eventi alla scoperta della scienza

Milano – Oltre settanta eventi in tre giorni al Campus Bovisa, per avvicinare grandi e piccoli alla scienza e alla tecnologia: debutterà venerdì 22 settembre il Festival dell’Ingegneria del Politecnico di Milano, che vede Qn e Il Giorno come media partner. A preannunciarlo c’è già la “Prima mostra di cultura politecnica”, con visita guidata questo pomeriggio alle 17: a fare da guida ci sarà Maurizio Masi, docente di Principi di ingegneria chimica. Si entrerà poi nel vivo venerdì alle 18.30 con “Donne nella scienza” e il dibattito tra Amalia Ercoli Finzi, prima donna ingegnere aeronautico, Gabriella Greison, divulgatrice scientifica, attrice e drammaturga, Agnese Pini, direttrice dei giornali Qn Quotidiano Nazionale e Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano. A coronamento della serata inaugurale l’esibizione della P-Funking Band tra funk, rhythm’n’blues e jazz (le performance scandiranno anche la giornata di sabato).

Tra laboratori e “Visioni Politecniche”, anche le arti incontreranno l’ingegneria a partire da “La scienza delle mele: Odissea al femminile da Ipazia all’Intelligenza Artificiale”, una produzione del Piccolo Teatro di Milano, in scena sabato alle 18 con letture di Laura Curino, Anaïs Drago al violino e la regia di Marco Rampoldi; a firmare la drammaturgia è Paola Ornati.

L’ingegneria incontrerà il cinema in tre film, “Radioactive” sulla vita applicata alla scienza della fisica Premio Nobel Marie Curie (sabato alle 16), “Il diritto di contare” con la storia di tre scienziate afroamericane che lavorarono alla Nasa agli inizi degli anni Sessanta, Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughan, ingegnera, e Mary Jackson, informatica (domenica alle 15) e il film d’animazione “Big Hero 6”, con un genietto della robotica in azione (domenica alle 11.30).

Domenica sul palco del Festival dell’Ingegneria salirà la Mtm Accademia Litta che porterà giovani talenti, dai 12 ai 22 anni, che si esibiranno sulle note di alcune delle più celebri canzoni tratte dai musical, coinvolgendo anche il pubblico. Designer, ingegneri e architetti saranno i protagonisti anche della mostra “2012/2022. Dieci anni di archivi storici”, tra visite guidate e il laboratorio d’arte per bambini Archivi-à-Porter e del viaggio itinerante tra le opere di Gianni Cosentino e Giò Pomodoro, che costellano il Campus Bovisa del Politecnico di Milano. L’ingresso al Festival è libero e gratuito, ma per alcune attività è necessaria la prenotazione.