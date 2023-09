Torna il Festival dell'Ingegneria a Milano al campus Bovisa

Altro che materia ostica: l’Ingegneria è da festival al Politecnico di Milano, che coinvolge i bimbi e asfalta ogni tabù, affrontando le sfide cruciali. Si comincia il 22 settembre al Campus Bovisa. L’accento del “Festival dell’Ingegneria“ è sulla parola “ingegnera“ e sul contributo delle donne allo sviluppo della scienza. A rompere il ghiaccio saranno Amalia Ercoli Finzi, la Signora delle comete, prima donna in Italia a laurearsi in Ingegneria aerospaziale all’alba degli anni Sessanta, e Gabriella Greison, fisica, attrice, divulgatrice scientifica; sul palco con loro ci saranno Agnese Pini, prima direttrice donna de La Nazione, in 160 anni di storia del quotidiano, e da luglio 2022 al timone anche di Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino e Il Giorno (media partner dell’iniziativa) e Donatella Sciuto, prima rettrice, in 160 anni di storia dell’ateneo: racconteranno fatiche e successi di donne che si confrontano tutti i giorni con passione con i misteri e le sfide della scienza.

A seguire un weekend di eventi, tra i PoliMiforKids dedicati ai bambini dai 6 ai 13 anni che potranno cimentarsi nella costruzione di barche, imparare come si guidano i droni, prepararsi al lancio di razzi e scoprire la fisica che si nasconde in Star Wars, e 16 appuntamenti di “Visioni Politecniche“ per i più grandi, che potranno approfondire le nuove frontiere della tecnologia guidati dai docenti del Politecnico spaziando tra intelligenza artificiale, transizione energetica, economia circolare al nucleare e veicoli elettrici fino ai segreti di archeoastronomia nascosti in Stonehenge. L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito con prenotazione obbligatoria. Il programma completo su www.festival-ingegneria.polimi.it.