Fedez: sto lontano dai social, Chiara Ferragni non c’entra

Chiara Ferragni e Fedez (Foto Instagram)

Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto

Con questo post nelle sue storie di Instagram, Fedez rompe oggi un lungo silenzio per confermare l'intenzione di rimanere lontano dai social network ma sembra tenerci a chiarire che la causa non è una crisi di coppia con Chiara Ferragni.

Dopo il festival di Sanremo, Fedez ha fatto solo rarissime incursioni sui social, per lo più per polemizzare su come venivano trattate alcune notizie sul suo conto e per pubblicizzare un nuovo podcast.

Ieri non era passata inosservata l'assenza del rapper milanese dalla presentazione della terza serie di 'Lol: chi ride è fuori', di cui è conduttore e per il quale ha comunque girato anche gli spot di lancio.