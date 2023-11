Chiara Ferragni e Fedez, la rivelazione: quando entreranno nella nuova casa

Della nuova casa di Chiara Ferragni, Fedez e della loro famiglia abbiamo visto praticamente tutto: il parquet, i marmi, la ormai famigerata sala cinema dove i bambini Leone e Vittoria sono già stati ripresi saltare sulle poltrone-letto. Adesso manca soltanto che la famiglia si trasferisca definitivamente nell'appartamento e il quadro è completo.

Quando i Ferragnez lasceranno la casa nella quale hanno vissuto negli ultimi cinque anni per fare ingresso ufficialmente e definitivamente nel nuovo mega appartamento? A rivelarlo, come è stato nel caso della terza stagione di The Ferragnez, è stato Fedez.

Durante una diretta su Instagram di Fedez, alla quale ha partecipato anche la moglie Chiara Ferragni, è stato rivelato che entro le prossime due settimane la famiglia si trasferirà nella nuova casa di lusso nella zona di City Life. Zona nella quale Chiar Ferragni e Fedez vivono già con i due figli Leone e Vittoria. Una casa che ha una vista panoramica mozzafiato.

Dalle immagini che la famiglia ha diffuso su Instagram, infatti, è evidente la vista su tutta MIlano. Il nuovo appartamento sarebbe dovuto essere pronto in primavera, ma le operazioni sono state ritardate. Ora sembra tutto a posto e il trasferimento definitivo dovrebbe essere imminente.