Laura Meriano e Alice Codato vincono l’oro nel “due senza” femminile alla Coppa del Mondo di canottaggio: festa tricolore a Varese

Varese, 15 giugno 2025 – Non hanno lasciato nemmeno un metro alle avversarie Laura Meriano (Società Canottieri Garda Salò-C.S. Carabinieri) e Alice Codato (Fiamme Oro-Gavirate), che questa domenica hanno letteralmente dominato la finale del due senza alla prima prova di Coppa del Mondo di Varese.

Non c’è stata storia

Una supremazia impressionante – che arriva appena due settimane dopo l’argento conquistato ai Campionati europei assoluti di Plovdiv, in Bulgaria – e che si porta dietro un record storico: mai prima d’ora il due senza femminile italiano aveva vinto l’oro in una finale di Coppa del Mondo. Si tratta anche della prima vittoria di un equipaggio nazionale in questo fine settimana di gare alla Schiranna di Varese.

Semifinali portafortuna

Che le due campionesse azzurre fossero in grande forma si era capito già nelle batterie e nelle semifinali di sabato, vinte quasi senza sforzo. La finale ha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, l’alchimia speciale tra le due atlete, che proprio in Bulgaria erano scese in acqua insieme per la prima volta. Domenica Meriano e Codato non hanno perso tempo e fin dalla partenza hanno spinto sull’acceleratore con una vogata potente e armonica, iniziando a guadagnare metri sulle avversarie e lasciando dietro tutte le altre concorrenti.

Beffate Olanda e Repubblica Ceca

Ai 1000 metri avevano già rifilato 4.83 secondi alla Repubblica Ceca e più di 5 secondi all’Olanda. Un vantaggio cresciuto ancora ai 1500, con l’Olanda che sopravanzava le ceche, ma senza mai impensierire la barca tricolore, giunta al traguardo in 6.54.18 con 3.29 sulle olandesi e 4 sulla Repubblica Ceca. Nella stessa giornata Laura Meriano e Alice Codato sono scese in acqua anche nella finale dell’otto, arrivando quinte al traguardo, a un solo centesimo dalla Germania. Una gara generosa e combattuta che ha visto la vittoria della Gran Bretagna davanti a Stati Uniti e Australia.

Una società gloriosa

Dal 1891 la Società Canottieri Garda Salò promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e triathlon. Le sue squadre agonistiche partecipano alle principali gare nazionali e internazionali, con un crescente numero di successi.

Oggi il circolo velico conta oltre mille soci, gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare fino a 120 imbarcazioni, un polo sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di fisioterapia nonché un Tennis Club. L’impegno della società è stato premiato dal C.O.N.I. con l'assegnazione della Stella d’oro e del Collare d'oro al merito sportivo, le massime onorificenze dello sport italiano.

---