Carroponte, sarà una grande stagione estiva con il ritorno degli Afterhours. E non solo...

Tra feste e concerti, bisognerà aspettare solo un altro mese per l’avvio della nuova stagione del Carroponte, l’arena estiva di Sesto San Giovanni, che ormai da anni è tra le più frequentate di tutta Italia.

Si inizia il 17 maggio con il “Reconstruction tour“, per lasciare poi il posto il 2 giugno allo Slam Dunk Festival Italy 2025. Il 7 giugno torna l’appuntamento con ScuolaZoo con il party dedicato a tutti quelli che non vedono l’ora delle vacanze: una festa che da diverse stagioni è entrata nel calendario fisso dell’area di via Granelli.

Il primo concerto live è in programma con Don Toliver il 13 giugno, mentre il 28 giugno arriva uno dei live diventato ormai una tradizione in via Granelli: appuntamento ormai immancabile dell’estate al Carroponte quello di Cristina D’Avena, accompagnata dai Gem Boy per far cantare il pubblico, emozionarlo e farlo tornare un po’ bambini.

L’8 luglio gli Afterhours tornano live per celebrare i 20 anni di “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, che sarà ristampato in un’edizione speciale in uscita per in primavera. Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di presentarsi sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Carroponte multietnico, il 26 luglio si balla con il fuoco del reggaeton e le vibrazioni più calienti dell’urban latino di Urban Fest con El Alfa El Jefe, mentre il giorno dopo sul palco sestese saliranno per la prima volta i migliori sette artisti della salsa peruviana.

Il 29 luglio gli Empire of the Sun arrivano per la prima volta in Italia al Carroponte, portando le good vibes di “Walking on a Dream” e “We Are the People”. La lunga estate continuerà anche a settembre. In programma, per ora, ci sono i The Kolors (9 settembre), reduci dal Festival di Sanremo, che promettono una serata bella come un tramonto sulla spiaggia al ritmo di tutte le loro hit, i Finley (13 settembre) e il duo Benji e Fede (19 settembre), tornato insieme tra vecchi successi e nuovi tormentoni. Insieme all’arena concerti, sarà attivo come sempre anche il punto food and beverage.