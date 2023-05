Colombari-Costacurta in crisi? Il post di Martina preoccupa i follower, poi la smentita. Cosa è successo

Venti di crisi nella coppia Colombari-Costacurta? È la stessa ex Miss Italia a smentire che il rapporto fra i due stia scricchiolando. Anche perché, seppur involontariamente, era stata lei a dare adito alle voci di difficoltà, con un post comparso sul suo profilo Instagram.

Il messaggio che accompagnava un suo intenso primo piano, infatti, sembrava evocare una sua intenzione a rimanere un po’ da sola. “Neanche io mi innamorerei di me – attaccava così Colombari e poi chiudeva – Perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE (tutto maiuscolo nel testo, ndr) è un punto di forza”.

Parole che avevano messo in allarme molti dei suoi follower, che avevano pensato alle possibilità di tensioni nate in seno alla coppia formata dall’attrice e dall’ex difensore del Milan. E allora la stessa Colombari ha voluto precisare che il suo messaggio non aveva nulla a che fare con uno sfilacciamento nel rapporto che la lega a Costacurta da oltre 20 anni.

Oggi, sempre su Instagram, stavolta in una stories, Martina ha specificato di essere stata “fraintesa”. I suoi riferimenti alla “solitudine” non erano legati a un evento contingente ma, piuttosto, erano da ricondursi a un ragionamento generale.

La stories di Martina Colombari in cui smentisce le voci di crisi

"Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario per me stare da sola – questo il testo della stories – in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno”. E a conferma di questo messaggio altri scatti, condivisi ancora sul social, in cui la coppia consuma una sana cena vegetariana a casa. Allarme rientrato, quindi, per una coppia che nelle scorse settimane ha fatto notizia anche per le vicende di cronaca riguardanti il figlio Achille, “protagonista” di una nottata complicata in taxi a Milano.