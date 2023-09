Chiara Ferragni, Elodie e Diletta Leotta insieme a cena a Milano. Chi è la quarta nella foto

Una cena tra ragazze a Milano. Le tre dive della bellezza, Chiara Ferragni, Elodie e la neomamma Diletta Leotta hanno pubblicato alcune foto insieme a Milano mandando letteralmente in visibilio migliaia di fan. “Girls’ dinner” ha scritto la Ferragni nel post, accompagnato da un cuore e una fiamma. Il gruppo ha cenato, pare, in un ristorante di pesce in centro. Commenti entusiasti dei fan: “In questo foto c’è l’olimpo femminile”, “Siete stupende, vogliamo uscire con voi”.

Le tre ragazze erano con Francesca Muggeri, influencer e amica di Leotta. Nata a Varese, ha 36 anni e un passato televisivo. Dopo aver vinto “Veline” nel 2008, a partecipato a trasmissioni come “Ciao Darwin” e “Kalispera”. Nel 2021, insieme al compagno Franco Villa, ha fondato il magazine online di gossip “Whoopsee”.

Fabio Maria Damato, general manager e braccio destro della Ferragni, e Manuele Mameli, il make up artist scelto dalla fashion blogger per il trucco e parrucco sia nel giorno del suo matrimonio con Fedez che per tutte le altre apparizioni pubbliche.