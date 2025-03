Book Pride, una danza sull’orlo dei continenti, al Superstudio Maxi la kermesse dell’editoria indipendente: presenti 120 marchi

Fiera nazionale dell’editoria indipendente, Book Pride si riaffaccia a Milano dal 21 al 23 marzo al Superstudio Maxi (via Moncucco 35) con un invito irresistibile: “Danzare sull’orlo del mondo”. “Contro ignoranza e incuria, in un contesto geopolitico che ci deve molto preoccupare” ha voluto precisare durante la presentazione, ieri, l’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi. Invito poeticamente indirizzato dalla curatrice Francesca Mancini, orgogliosa: “Si parleranno tantissime lingue, compreso il vietnamite. Sarà presente anche il poeta esule siriano Nouri Al Jarrah, con il quale onoreremo il trionfo dell’amore in un’epopea di re e regine, guerrieri, barbari e romani. Nel suo ‘Il serpente di pietra’ (emuse), c’è la storia millenaria che risuona nell’attualità dei conflitti etnici e culturali. Il canadese Michel Jean farà scoprire le culture indigene del Québec con ‘Kukum’ (Marcos y Marcos). Mentre Amaka Ethel Nwokorie con ‘Le parole di mio padre’ (Altraeconomia) denuncia la sua storia di sfruttamento e abusi vissuta in Nigeria”. Insomma, “Non i soliti libri”, può garantire lo slogan stampato sulla shopping bag.

Ben 120 marchi editoriali, nella kermesse di 150 appuntamenti, oltretutto possono contare da quest’anno sul sostegno del Salone del Libro di Torino: “Sentiamo una bella energia attorno a questo appuntamento” ha dichiarato il presidente Silvio Viale, deciso a stare vicino ai piccoli e medi editori, che l’anno scorso hanno perso il 10% del mercato. Un vero successo, invece, il cluster dedicato nel 2024 da Book Pride al racconto delle discipline sportive. Che ha convinto gli organizzatori a proporre ora nuovi eventi per gli appassionati. Tra i più attesi, quello del grande campione e capitano dell’Inter Javier Zanetti in dialogo con Gianfelice Facchetti, a raccontare la storia-leggenda di Giacinto Facchetti, al quale il figlio ha dedicato un libro edito da Garrincha Edition. E spazio pure alla velocità su quattro ruote e alle sue celebrità: ‘I giganti di Maranello’ (Ultra Edizioni) di Flavio Vanetti e Ottavio Daviddi. Attesi 1.200 ragazzi per Book Young e Book Ya. E per i 60 anni della rivista Linus, immancabile festa.