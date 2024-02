Belen Rodriguez, un nuovo amore dopo la fine con Elio Lorenzoni?

Milano, 7 febbraio 2024 – Solo qualche giorno fa si parlava della presunta rottura tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, con cui la modella aveva peraltro annunciato di sposarsi annunciando il fidanzamento ufficiale con un post sui social: un anello dalla caratura impressionante non è servita a salvare l’amore tra i due.

E il servizio fotografico trapelato nelle ultime ore sembra sancire la fine della relazione tra Rodriguez e Lorenzoni: Belen è stata immortalata per le vie di Milano in compagnia di Giacomo Cavalli, modello che in passato era stato fidanzato con Diletta Leotta.

La passata relazione tra Giacomo Cavalli e Diletta Leotta

Il giovane classe 1994 non è nuovo agli informati di gossip: Cavalli è stato fidanzato per un breve periodo con Diletta Leotta, con cui aveva condiviso alcuni scatti lasciati anche sui social. I due, dopo un’estate trascorsa con gli amici di lei (tra cui Elodie) e gli amici storici di lui, avevano presenziato anche al matrimonio del fratello di Leotta, Mirko Manola, dando alla relazione un’importanza non scontata.

Era settembre 2022 e all’epoca Belen era ancora tornata a frequentarsi con il padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino. Sembra passata un’eternità ma dopo aver sancito la fine con De Martino, Belen aveva intrapreso la relazione con Lorenzoni, che sembrava essere stabile e duratura.

Invece le voci di crisi hanno cominciato ad infittirsi e i viaggi in solitaria, i post criptici sui social e le parole al veleno dell’ex Fabrizio Corona, hanno di fatto palesato la fine della relazione tra i due.

Giacomo Cavalli: chi è, età e la carriera da modello

Tra Belen e Giacomo Cavalli sembrerebbe esserci un’amicizia, nata anni fa nello star system milanese. Il modello è originario di Brescia e compirà 30 anni il prossimo 22 febbraio: dopo la laurea triennale in International Management all’Università di Brescia, ha conseguito la magistrale in Management all’Università Bocconi di Milano nel 2020.

Parallelamente agli studi ha sempre affiancato la carriera da modello, rappresentato da Elite Model Management, che ha sede a New York, Parigi, Milano e nelle capitali di moda sparse per il mondo. Cavalli infatti è stato richiesto dai più importanti marchi sul mercato della moda: da Bulgari a Fay passando per Giorgio Armani, Falconeri, Massimo Dutti e tanti altri.

Giacomo Cavalli

Non ha mai smesso di praticare l’attività sportiva, essendo figlio del famoso velista Beppe Cavalli: tra surf, vela, nuoto ma anche sport fuori dall’acqua, nelle foto sui social di Giacomo trapela l’amore e l’abitudine del movimento.

Inoltre, insieme agli amici di una vita, ha dato vita nel maggio 2021 a Püralab, un brand di accessori il cui obiettivo è creare prodotti personali, unici e personali.

Giacomo Cavalli

Forse un lato della vita (affollatissima) di Cavalli o forse semplicemente il viso da eterno ragazzino, Belen sembra giovare della compagnia del giovane (quasi) trenttenne e nelle foto della passeggiata tra i due per Milano in tanti ci hanno visto la possibilità di una nuova storia per la showgirl.