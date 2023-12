Belen e Antonio Spinalbese, lite social per le vacanze con la figlia. “Sulle visite deciderà il tribunale”

Milano, 27 dicembre 2023 – Non ha digerito la decisione dell’ex di trascorrere le festività natalizie in Argentina con la figlioletta di due anni e il nuovo compagno. E sui social ha dato sfogo al suo disappunto. Screzi come tanti altri tra genitori separati, se non fosse che il botta e risposta via social ha come protagonisti Belen Rodriguez e l’ex Antonino Spinalbese.

La show girl passerà le feste nel suo Paese con la piccola Luna Marì e il nuovo compagno. Una decisione che però non è andata giù all’ex, che in un lungo post su Instagram ha rivendicato il fatto che "essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre". Spinalbese ha poi lamentato di non aver potuto vedere la figlia in questi giorni di festa, aggiungendo che il viaggio in Argentina viene fatto senza il suo consenso.

Non si è fatta attendere la replica di Belen, arrivata attraverso il suo legale, l'avvocato Giuseppe Russo. "La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre non poteva negare il consenso al viaggio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza – pur essendone a conoscenza da settimane – con evidenti finalità meramente ostative e strumentali" si legge.

Ma non è tutto. Nella risposta a distanza l’avvocato precisa che "sino ad oggi il sig. Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023) e una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina: motivo per cui stante il comportamento tenuto dal sig. Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale”.