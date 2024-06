Il rock è donna, gli Evanescence e la nuova Amy Lee: "Io e la musica, sfida continua"

Milano – Dei pazzi . "Ricordo ancora i fan schiacciati sotto al palco cantare tutte le nostre canzoni e io, lì sopra, a domandarmi se dietro a tanta passione non ci fosse pure un po’ di follia", scherza Amy Lee degli Evanescence ricordando la sua prima volta a Milano. All’Alcatraz. "La band non era quella di oggi e ogni concerto rappresentava per noi una scoperta". Festeggiati nel 2023 i vent’anni di “Bring me to life”, singolo su cui poggia l’avventura rock dell’album di debutto “Fallen” (43 settimane nella top 10 della classifica americana e oltre 17 milioni di copie vendute in tutto il mondo), il quintetto americano torna mercoledì prossimo a Rho per varare il cartellone di Fiera Milano Live, nuovo contenitore estivo di passioni musicali ad alto volume.

Per il grande pubblico Amy Lee, al secolo Amy Lynn Lee Hartzler, rimane la ragazza che precipita dal cornicione del suo palazzo nel video della stessa “Bring me to life”. Figura femminile di riferimento in un mare di maschi alfa come quello del nu-metal, la pianista e cantante californiana dal secondo album “The open door” in poi ha cercato di diversificare la propria attività artistica, per distanziarsi da “Fallen” e dalle responsabilità artistico-commerciali che le hanno caricato sulle spalle due Grammy e 25 milioni di album venduti. Questo realizzando solo cinque dischi in studio nell’arco di ventuno anni, ma anche azzerando la band in più occasioni per poi rimodellarla attorno alle proprie capacità d’interprete e autrice. "Un tempo mi sentivo instabile, come se da un momento all’altro stesse per esplodere tutto a causa di qualche evento drammatico che non aveva niente a che fare con me" confessa lei, che dopo l’addio al cofondatore Ben Moody ha sempre considerato gli Evanescence cosa propria.

L’ultima a finire fuori gioco è stata la chitarrista ritmica Jen Majura, messa alla porta nel 2022 per dare vita all’ennesimo rimpasto che vede oggi la frontwoman affiancata dal biondissimo Tim Hunt alla batteria, da Troy McLawhorn alla chitarra solistica, da Tim McCord a quella ritmica e da Emma Anzai al basso. "Una formazione probabilmente migliore di tutte quelle che l’hanno preceduta", ammette Amy Lee, solerte un paio di mesi fa nello smentire le voci che la volevano in contatto coi Linkin Park per prendere il posto del compianto Chester Bennington. "La musica come sfogo è sempre stata una parte importante della mia vita perché ha una forza curatrice che nel mio caso viene dal procedere per sottrazione. Una sfida continua che mi consente di usare le canzoni per affrontare lotte e dolori trasformandoli in qualcosa di buono".

Anche per questo gli album in studio partoriti in vent’anni di attività sono in numero così limitato e trovano quasi tutti posto nel live portato al debutto due giorni fa allo Sweden Rock Festival di Norje, sul Baltico, spaziando da “Fallen” al ben più recente “The bitter truth”, uscito nel 2021 e presentato al Forum un anno e mezzo fa. Ma, come detto , quello con gli Evanescence è solo il primo appuntamento di un cartellone quantomai variegato che prevede le presenze a Fiera Milano Live pure di Salmo & Noyz il 15 giugno, di Gigi D’Agostino il 21, di una maratona dance con Paul Kalkbrenner, Anfisa Letyago e Meduza il 22, di una mega-festa latina con Mark Anthony e i cubani Gente De Zona il 23, di un party per adolescenti con Brenda Asnicar, Laura Esquivel e i Sonohra il 29, degli Arcade Fire (supporter Levante) il 2 luglio, di un’attesissima Niki Minaj il 3, di Geolier il 6, dei Black Eyed Peas di “Elevation” il 16. E, dopo un mese e mezzo di pausa, gran finale con Emis Killa il 2 settembre.