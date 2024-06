Bruce Springsteen, ufficializzate le nuove date dopo i problemi alla voce: ecco quando sarà a San Siro

Milano – Ora è ufficiale: le date italiane rinviate del tour di Bruce Springsteen sono state riprogrammate per il 2025: 30 giugno (recupero del 1° giugno 2024) e 3 luglio 2025 (recupero del 3 giugno 2024), sempre allo stadio Meazza di San Siro, a Milano.

Confermate dunque le date anticipate nei giorni scordi Pink Cadillac, uno dei siti di riferimento più autorevoli della galassia dei fan del Boss, dal nome di una delle sua canzoni.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date: quelli acquistati per la data del 1° giugno 2024 sono validi per il 30 giugno 2025; quelli acquistati per la data del 3 giugno 2024 sono validi per il 3 luglio 2025. Coloro che desiderano ottenere un rimborso potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto (ticketmaster.it, ticketone.it o vivaticket.com), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, entro e non oltre il 20 luglio 2024.

Per un problema alla voce Springsteen aveva dovuto prima rinunciare all’ultimo momento, il 25 maggio scorso, al concerto del Velodrome di Marsiglia, quando i fan erano già nei dintorni dello stadio “A causa di un abbassamento di voce e su ordine dei medici – si leggeva in una nota diffusa dal suo entourage -. Bruce Springsteen non è in grado di cantare e salire sul palco questa sera”. Di lì, le preoccupazioni per le due date previste per inizio giugno a San Siro. Rivelatesi, purtroppo, fondate.