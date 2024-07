Zibido San Giacomo, teppisti irrompono al centro estivo e terrorizzano i bambini che dormivano in tenda

Zibido San Giacomo (Milano), 14 luglio 2024 - Raid notturno di un manipolo di teppisti che hanno terrorizzato i piccoli del centro estivo che, insieme alle educatrici, stavano vivendo l'esperienza di trascorrere la notte in tenda. L'incursione sarebbe opera di ragazzini che potrebbero avere fra i 13 e 15 anni. Sono fuggiti quando le educatrici sono intervenute ed hanno dovuto chiamare i piccoli molto spaventati.

Le tende del centro estivo di Zibido San Giacomo

Rabbia. Tanta rabbia. Perché non si tratta di una bravata notturna, ma di un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti di minori. E non rimarrà impunito. Le forze dell’ordine e la polizia locale sono al lavoro per verificare, fotogramma dopo fotogramma, i filmati delle telecamere nei pressi del Centro estivo e in diverse zone del paese. Verranno verificate tutte le caratteristiche di chi si è reso responsabile dell’incursione notturna all’interno della sede del campus, che aveva organizzato, come tradizione, una nottata tutti insieme. “Andremo fino in fondo” sono le parole della sindaca Sonia Belloli, in costante contatto con i carabinieri e la polizia locale, che sta collaborando con le forze dell’ordine per individuare i giovani responsabili dell’incursione nella notte al centro estivo. «La misura è colma. Dovrà essere eliminato quel velo di omertà che fino ad ora li ha protetti. Una volta individuati i responsabili scatteranno denunce penali»