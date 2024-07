Pieve Porto Morone, danni alla palestra comunale: vandali in azione con gli estintori

Pieve Porto Morone (Pavia), 14 luglio 2024 - Non si sono limitati a imbrattare i muri esterni, ma sono anche entrati e hanno attivato gli estintori, facendo danni. Ignoti vandali hanno preso di mira la palestra comunale di Pieve Porto Morone, in viale Caduti, nella notte tra venerdì e ieri, sabato 13 luglio. L'atto vandalico con danneggiamenti è stato denunciato alla Stazione carabinieri di Chignolo Po dal sindaco di Pieve Porto Morone, Elio Grossi, neoeletto nella recente tornata elettorale dopo essere già stato primo cittadino a Santa Cristina e Bissone.

Non è peraltro la prima volta che la stessa struttura comunale di Pieve Porto Morone viene presa di mira da vandali, che questa volta hanno fatto danni ingenti, ancora da quantificare con precisione ma che comporteranno interventi per il ripristino. Non si sono infatti limitati a imbrattare con una serie innumerevole di scritte le pareti esterne della palestra, ma sono anche entrati, forzando una porta con uscita di sicurezza antipanico.

E una volta all'interno, come purtroppo fanno spesso i vandali specie in scuole o appunto palestre, hanno 'giocato' con gli estintori, spruzzando la schiuma ignifuga e provocando danni in particolare alla pavimentazione. Indagini dei carabinieri sono in corso per individuare i responsabili, probabilmente giovani del posto o di paesi vicini.