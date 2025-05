We plogging con Cem. Due giornate a raccogliere rifiuti

Da ieri, armati di guanti e di sacchi centinaia di volontari stanno ripulendo l’Adda-Martesana dalle discariche a cielo aperto. Nuovo appuntamento con "We plogging", la corsa di primavera raccogliendo rifiuti organizzata da Cem, gestore del servizio di igiene urbana a cavallo tra hinterland e Brianza. I Comuni hanno risposto in massa all’iniziativa, più di mille iscritti da Trezzo a Bellinzago hanno sfidato il maltempo per restituire integrità al territorio. È la quarta edizione dell’evento, alla quale partecipano più di 40 città socie. "Un appuntamento molto significativo - dice il presidente Alberto Fulgione -: permette a tutti di prendersi cura dell’ambiente. È un segnale concreto di civiltà e rispetto degli spazi condivisi. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto con convinzione la diffusione di questa pratica e la risposta dei cittadini conferma che siamo sulla strada giusta". Bar.Cal.