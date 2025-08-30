Si apre una voragine in via Tartini a Milano, è la seconda volta in pochi giorni: cittadini preoccupati

Milano, 30 agosto 2025 – Un'altra voragine si è aperta, questa mattina, in via Tartini, in zona Dergano a Milano. Si tratta del secondo episodio del genere avvenuto nell'ultimo periodo.

Questa volta l'asfalto è sprofondato all'altezza del civico 11 e i cittadini – che sui social hanno condiviso diverse fotografie dell’enorme buca – sono molto preoccupati. “In questi giorni nessuno intervento, solo rilevazioni. Oggi nuova voragine e sfiorata la tragedia. Dergano sprofonda, Dergano abbandonata”, scrive un utente su Facebook. E un altro: “Quella strada andrebbe rifatta totalmente ma soprattutto controllata per bene, viste le voragini”. Poi ancora: “Aumentata la popolazione, aumentate le piogge, con la corrosione del tempo le fogne non reggono più. Dal primo cedimento si è sottovalutata la situazione, ed eccone un altro. Lunedì dovrebbero iniziare ad intervenire, ma ormai il quartiere è bloccato, ci saranno enormi disagi su tutte le vie della zona”. E: “Speriamo che resti chiusa per un po’ per permettere lavori fatti bene e che poi diventi a senso unico. Spero vivamente che vietino l’accesso ai tir che di notte sfrecciano a 80 all’ora”.

Nuova voragine in via Tartini a Milano (Foto facebook Rocco Puzziferri)

Per permettere i lavori di ripristino del manto stradale, il tratto di strada interessato è stato chiuso dalla polizia locale. In via Tartini l'accesso - ha scritto Infomobilità - è consentito solo agli aventi diritto e tra i civici 13 e 11 e via Carnevali 11, il senso di marcia è stato invertito. Per accedere in via Carnevali è obbligatorio svoltare a sinistra. Nei tratti interessati è anche vietato parcheggiare l'auto.