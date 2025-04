Buca in mezzo a viale Forlanini: "La sistemeremo al più presto"

Un lungo avvallamento nell’asfalto, una buca non particolarmente profonda, ma estesa tanto da procurare disagi e potenziali rischi agli automobilisti. Dalla settimana scorsa il punto incriminato risulta segnalato e perimetrato, ma per un ritorno alla normalità bisognerà aspettare un intervento di riasfaltatura. Succede in viale Forlanini, nella carreggiata che dai “tre ponti“ va verso Linate, circa 200 metri prima delle rampe d’ingresso all’aeroporto. Un tratto di strada che ricade, ancorché per soli 90 metri, nel territorio di Peschiera Borromeo.

La situazione si trascina da circa un mese; dalla settimana scorsa si è provveduto a posizionare paletti per delimitare la “voragine“ e a installare la cartellonistica che indica un restringimento della carreggiata. Ma la zona ammalorata si trova proprio nel mezzo della strada, ovvero nella corsia di centro, e potrebbe perciò rappresentare un ostacolo per i conducenti, soprattutto in condizioni di meteo avverso e visibilità ridotta. La presenza della vistosa buca poco distante dall’aeroporto è stata anche oggetto di alcune segnalazioni a Sea, tanto più che viale Forlanini fa registrare ogni giorno un intenso flusso di veicoli da e per lo scalo meneghino. La zona rappresenta inoltre uno snodo verso l’Idroscalo, nonché i centri abitati e le aziende dell’area Est dell’hinterland.

"In quel punto l’asfalto era già in parte ammalorato, poi la situazione è peggiorata a causa del maltempo e delle piogge persistenti – spiega il sindaco di Peschiera, Andrea Coden –. Ora abbiamo provveduto alla messa in sicurezza, mentre nella settimana fra il 7 e il 14 aprile verrà eseguita l’asfaltatura". Al momento non sono pervenute, da parte degli automobilisti, richieste di danni al Comune.

Alessandra Zanardi