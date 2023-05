Volontari in partenza da tutto il Nord Milano per aiutare la Romagna

Volontari in partenza da tutto il Nord Milano per aiutare le popolazioni romagnole dopo l’alluvione. Dalla Croce Rossa di Paderno due volontari si sono uniti alle squadre di intervento con operatori di tutta Italia. Stanno lavorando senza sosta nella zona di Forlì per liberare strade, abitazioni, cantine e piccole aziende che sono ancora sommerse dall’acqua e dal fango. "Siamo abituati a vedere le divise della Cri in scenari di soccorso sanitario, in queste immagini che ci giungono dall’Emilia Romagna è commovente vederli operare in un ruolo diverso, impegnati con pale e ruspe – commenta il sindaco Ezio Casati –. La loro presenza è un gesto dettato dal cuore". Da Cinisello sono partiti tre volontari della Protezione civile. "Il nostro gruppo non ha esitato a dare la propria disponibilità: staranno lontano dagli affetti più cari, per il forte spirito di volontariato che ci contraddistingue". Il Gruppo Alpini di Cologno ha deciso di lanciare una raccolta di fondi per finanziare interventi e opere. "Una volta cessata l’emergenza sarà importante avviare un’imponente operazione per ripristinare condizioni di sicurezza dell’alveo dei fiumi e per rimediare alle devastazioni". Le offerte vanno inviate sul conto intestato a Gruppo Alpini Cologno IT20K0306909606100000186068.