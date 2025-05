Volontari all’opera via erbacce e cespugli

Volontari della Protezione civile di Bresso nelle strade comunali e nei giardini delle scuole locali, sono entrati in azione per tagliare le erbacce, gli arbusti e i cespugli; come, per esempio, all’importante incrocio tra le vie Clerici, XX Settembre, Strada e Gramsci, dove la crescita primaverile proprio dei cespugli, all’interno della rotonda e tra le corsie stradali, limitava la visuale agli automobilisti, ai pedoni e ai ciclisti.

Alla scuola elementare "J. F. Kennedy", invece, le casacche gialle bressesi hanno ripulito i cortili e hanno tolto l’erba alta, riordinando i giochi e il playground.