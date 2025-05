Il teatro risveglia le periferie

Oliva

Fino al 7 giugno 2025 i parchi, le piazze e i giardini delle periferie milanesi tornano a trasformarsi in teatri a cielo aperto grazie a Palchi Fioriti, la sessione primaverile del festival “Le mille e una piazza“, organizzato da Atelier Teatro. Appuntamento ormai atteso e consolidato, che quest’anno giunge alla sesta edizione, continuando a portare avanti un’idea semplice ma potente: riportare il teatro tra la gente, nei luoghi della vita quotidiana, dove può essere accessibile a tutti. Dal 2020 a oggi, il festival ha messo in scena oltre 200 spettacoli nei diversi quartieri della città. Le mille e una piazza è diventato nel tempo un esempio virtuoso di presidio culturale diffuso, capace di generare aggregazione, stimolare riflessioni, attivare percorsi partecipati di formazione e intrattenimento. L’idea è che ogni piazza possa essere uno spazio di comunità, ogni giardino un luogo dove si incontrano parole, storie e immaginari. Quest’anno la primavera teatrale milanese si è aperta il 16 maggio in piazzale Segesta, con Assaggi Teatrali, la presentazione pubblica del lavoro realizzato dagli studenti del Lycée Stendhal Milano. Gli allievi hanno portato in scena brevi performance ideate e costruite insieme agli artisti di Atelier Teatro. Nei prossimi fine settimana, Palchi Fioriti continua con una carrellata di classici: Le rane, Le nuvole, Pluto e Pace di Aristofane, riletti con leggerezza e ironia dalla compagnia, tornano a vivere nei parchi pubblici di Via Casasco, Giardino Calderini, Piazza Carrara, Parco Testori e Parco Adriano. Un teatro agile, vivace, accessibile, che si sposta di quartiere in quartiere come un tempo facevano i cantastorie e i comici dell’arte. Palchi Fioriti non è solo una rassegna teatrale, ma un vero e proprio progetto culturale e sociale, che mette al centro il valore del teatro come bene comune, da vivere insieme negli spazi della città. Un invito a rallentare, a uscire di casa, a sedersi su una panchina per ascoltare le parole di Euripide o ridere con Aristofane, riscoprendo il piacere semplice e profondo del condividere una storia sotto il cielo di Milano.

Programma completo, date e info su: www.atelierteatro.it