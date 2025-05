Omaggio a Giulia e Thiago. A 2 anni dalla scomparsa la città non dimentica

Il Comune di Senago non dimentica: martedì 27 maggio alle ore 20.45, a due anni dalla tragica scomparsa di Giulia Tramontano e Thiago, si terrà una commemorazione accanto alla panchina rossa del parco pubblico di via Pacinotti, angolo via Padova (nella foto). "Sarà una cerimonia molto semplice per ricordare e commemorare Giulia e il piccolo Thiago, due nostri concittadini che tutti noi portiamo ancora nel cuore", commenta il sindaco Magda Beretta.

Ventinove anni, al settimo mese di gravidanza, Giulia è stata uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso e condannato all’ergastolo in primo grado. Il femminicidio era avvenuto nell’appartamento di via Novella a Senago.

In questi due anni l’amministrazione comunale ha organizzato molti eventi per sensibilizzare e contrastare la violenza di genere ma anche per non dimenticare le vittime, dal "Gruppo di lavoro in memoria di Giulia Tramontano e Thiago" all’inaugurazione di un parco in via Novella a Giulia Tramontano. Il Gruppo fortemente voluto dal consiglio comunale sarà rinnovato e il primo impegno in agenda è l’organizzazione di un concorso letterario in memoria della 29enne.

Ro.Ramp.