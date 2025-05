Voci dal campo sportivo: la passione di chi vive lo sport con il cuore

Sono stati intervistati un allenatore di calcio e un’atleta di pallavolo. Abbiamo chiesto al mister Fabrizio per quale motivo ha scelto di fare l’allenatore e se c’è qualcosa che vorrebbe migliorare. Ci ha risposto che ama stare con i bambini per trasmettere loro la passione per lo sport e per l’aggregazione con il gruppo, anche se, a volte, il suo ruolo di educatore non è semplice a causa del comportamento poco sportivo di alcuni genitori che poi si rispecchia nei figli.

Gli piacerebbe riportare anche il basket come disciplina sportiva dell’associazione per coinvolgere e avvicinare altri ragazzi. Alla nostra atleta Giulia, invece, abbiamo chiesto perchè ha scelto il G.S.O. e se è contenta della sua scelta. Ci ha risposto che all’inizio si era iscritta per stare insieme alle sue amiche, ma che poi, grazie alla passione che le hanno trasmesso i suoi allenatori, ha scoperto di essere felicissima di far parte di questa squadra e non vorrebbe cambiarla mai.

Anche per lei sarebbe bello se ci fosse qualche altra disciplina sportiva. Da queste due interviste traspare la passione e l’entusiasmo che il G.S.O. trasmette ad allenatori ed atleti di qualsiasi età. Questo è lo spirito che dovrebbe esserci sempre quando si parla di sport!