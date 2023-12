Vizzolo, all’ospedale Predabissi arriva la ludobarella per i bambini della pediatria

Vizzolo Predabissi (Milano), 13 dicembre 2023 - Con una barella e una carrozzina a forma di macchinina rossa, ci si sente un po' come dei supereroi. E anche la sala operatoria fa meno paura. Da oggi, mercoledì 13 dicembre, il reparto di pediatria del Predabissi può mettere a disposizione dei piccoli pazienti, per gli spostamenti all’interno del presìdio sanitario, una ludobarella e ludocarrozzella: il personale ospedaliero le userà per accompagnare i giovani degenti in sala operatoria, oppure nelle stanze dove si eseguono gli esami strumentali.

Rosaria Princiotti Cariddi, presidente di Salute ma non solo insieme alle due donazioni

A donare le due simpatiche attrezzature è stata l’associazione Salute ma non Solo, che con una serie di eventi organizzati fra settembre 2022 e giugno 2023 ha raccolto i fondi necessari all’acquisto. All’iniziativa hanno contribuito anche il comico Angelo Pintus, la sezione locale del Rotary Club e il Comune di Vizzolo Predabissi, che ha ospitato nell’Auditorium cittadino i 20 spettacoli della rassegna teatrale, con la quale è stata raccolta gran parte della somma. Stamattina la consegna delle due attrezzature, alla presenza dei vertici dell’ospedale, del personale del reparto e della presidente di Salute ma non Solo, Rosaria Princiotta Cariddi.

Sempre nella mattinata di oggi, il reparto di pediatria del Predabissi ha anche ricevuto la visita del sindacato della Polizia di Stato, che ha donato un monitor per il monitoraggio cardio-polmonare. Ai bambini ricoverati sono stati inoltre distribuiti alcuni doni, giocattoli e peluches, messi a disposizione dalla psicologa Laura Bambara.