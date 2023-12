Tre bollini rosa in premio all’ospedale Predabissi

Un ospedale amico delle donne. Il Predabissi è stato premiato dalla fondazione Onda con tre bollini rosa per il biennio 2024-2025. "Un prestigioso riconoscimento, che valorizza l’ampia offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili della nostra struttura ospedaliera", fanno sapere dal presidio di Vizzolo, punto di riferimento per l’utenza del Sud Milano, e non solo. "Un motivo di orgoglio per tutta la nostra Asst, il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo impegnato quotidianamente a garantire i migliori percorsi di cura per gli utenti e la comunità", prosegue la direzione generale dell’Asst Melegnano Martesana. Nel biennio precedente i bollini rosa ottenuti dall’ospedale di Vizzolo erano due; ora c’è stato - a detta della fondazione Onda - un ulteriore salto di qualità. La referente del Predabissi per la campagna dei bollini rosa è la dottoressa Laura Cutrino.

A.Z.