Pioltello, pulizia dei parchi potenziata: "E chiedo collaborazione ai cittadini"

Decoro, Pioltello potenzia la pulizia nei parchi più frequentati d’estate, in campo Amsa. "Così ci prendiamo cura dei nostri salotti all’aperto per famiglie – spiega Marta Gerli, assessora all’Ambiente –. Con l’arrivo dell’estate le presenze di fasce di tutte le età si moltiplicano, vogliamo che gli spazi verdi siano accoglienti per ciascuno". Un obiettivo che si raggiunge "solo se tutti fanno la propria parte, a cominciare dai frequentatori contribuendo al mantenimento della pulizia e al rispetto degli ambiti comuni. La cura della città è un impegno condiviso".

L’intervento di "rafforzamento", partito già da qualche giorno, si affianca alle attività ordinarie di pulizia "ed è un segnale concreto di attenzione al patrimonio collettivo". Un impegno costante per la macchina comunale che "ringrazio insieme al gestore – ancora l’assessore – per il lavoro quotidiano di monitoraggio e presa in carico delle molte problematiche e per lo sforzo profuso nella ricerca continua di soluzioni migliorative".

L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane e verrà valutata attentamente per garantire efficacia e continuità. "Chiedo a tutti collaborazione, soprattutto nell’uso corretto dei cestini, segnalando eventuali criticità e contribuendo, con piccoli gesti quotidiani, a rendere Pioltello una città più pulita e vivibile per tutti. Dipende solo da noi". Qui, come altrove, spesso, il verde pubblico viene sporcato con rifiuti abbandonati, "obiettivo, debellare il fenomeno".

Bar.Cal.