Vito Cascella, l’assistente dei Modà morto in un incidente a Cernusco. Il 47enne in moto contro un palo

Cernusco (Milano), 10 agosto 2023 - E' andato a sbattere contro un palo in via Cavour, alle 2 di notte, ed è stato sbalzato a terra dalla moto. Tragedia a Cernusco, non ce l'ha fatta Vito Cascella, 47 anni, di Cassano d'Adda, volto conosciuto in Martesana per via della sua collaborazione con i Modà, il gruppo musicale fondato a Cassina da Francesco “Kekko” Silvestre, del quale era stato a lungo assistente.

Kekko dei Modà con Vito Cascella

Il motociclista avrebbe fatto tutto da solo, i carabinieri di Pioltello sono al lavoro per ricostruire la dinamica. C'è da chiarire la causa dell'incidente, per ora non si esclude nulla, distrazione, fatalità, mentre proseguono i rilievi per stabilire la velocità a cui la vittima viaggiava. Solo una circostanza è certa: in quel momento in strada non c'era nessun altro. L'impatto è avvenuto lungo un rettilineo, a 500 metri dalla stazione della metropolitana, all'incrocio con via Pavese.

Vito Cascella (secondo a destra) con i Modà

Decine i messaggi di cordoglio che rimbalzano in piazza e in rete. “Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash”, è il saluto della band all'amico. “Ho perso un fratello – dice Andrea Maggio, ex assessore a Cassina –. Ci conoscevamo da sempre. Il dolore è troppo forte”. Cascella è morto all'Uboldo, poco dopo l'arrivo in ospedale. Le sue condizioni erano disperate, gravissime ferite hanno vanificato ogni tentativo dei medici di salvarlo.