Vito Cascella, i funerali dell'assistente dei Modà: folla e commozione a Cassano d’Adda

Cassano d’Adda (Milano), 21 agosto 2023 – "Vito imbocca un'altra strada. Ma resta vivo nell'amicizia. Ed è vivo nel vostro sguardo. Vivo e giovane, eternamente". Folla e commozione nella chiesa del Cristo Risorto a Cassano d'Adda dove, a quasi due settimane dal tragico schianto in moto a Cernusco sul Naviglio, si sono tenuti i funerali di Vito Cascella, il 47enne a lungo assistente e collaboratore tecnico dei Modà.

In chiesa, con i familiari dell'uomo e fra la folla di amici, anche il frontman della band Kekko Silvestre, che, il giorno dopo la tragedia, aveva salutato l'amico dalle pagine del gruppo: "Addio, anima libera. Arrivederci Cash". A fine funzione, il cantante ha stretto in un lungo abbraccio la famiglia dell'amico scomparso.

CASSANO - FUNERALI DI VITO CASCELLA

Cascella viveva a Cassano in via per Inzago. In chiesa la madre e il padre, Grazia e Giacinto, le sorelle e i fratelli, cognati e nipoti. Stretti alla famiglia tanti, tantissimi amici.

Per tutti le parole di conforto di don Angelo Lanzeni: “Siamo in tanti, quasi non ci stiamo. Significa molto. Vito ha rappresentato qualche cosa per ciascuno di voi. Qualche cosa che non muore".

Al microfono le parole d'eterno amore della ex compagna Debora: “Sei stato il mio tutto per molti anni. Ora restami accanto, aiutami a superare la tua mancanza”. E quelle d'affetto dei nipoti: "Per noi eri come un padre, sempre presente”.

Al termine della funzione, un lungo applauso sul sagrato. Il terribile incidente costato la vita a Cascella era avvenuto nella notte fra il 9 e il 10 agosto. La moto su cui l'uomo viaggiava si era schiantata contro un palo. A nulla erano valsi i soccorsi.