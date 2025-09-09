Visite guidate sulla torre del Castello

L’antico castello del 1243 eccezionalmente aperto in orario serale, con anche la possibilità, per tutti gli interessati, di salire sulle torre più alta del maniero e ammirare la città “by night“.

Tutto questo sarà possibile venerdì 12 settembre, dalle 21 alle 23, quando le guide amatoriali della Pro Loco si terranno a disposizione del pubblico per svelare bellezze e segreti del luogo-simbolo di Melegnano.

L’iniziativa, del costo di 7 euro a testa e per la quale non è necessaria la prenotazione, s’inserisce tra quelle della "Notte di fine estate", la notte bianca settembrina che il Comune di Melegnano e la sezione locale di Confcommercio hanno deciso di organizzare per salutare la bella stagione con musica e punti di ristoro distribuiti nelle vie e le piazze del centro storico.

Già lo scorso 4 luglio, in occasione della "Notte in", lo splendido maniero cittadino si era offerto al pubblico per un pittoresco tour dopo il tramonto.

Oltre alle visite serali del 12 settembre, il castello di Melegnano è normalmente aperto al pubblico tutti i fine settimana: il sabato dalle 14.30 alle 17.30, la domenica dalle 15 alle 18.30.

In queste giornate e questi orari c’è la possibilità di visitare l’edificio, con la scala cavallara e le sale affrescate, ma anche gli aneddoti e le curiosità che vi gravitano attorno.

A.Z.