Visita ai reparti, l’arcivescovo Delpini in corsia all’ospedale di Vizzolo

C’è anche la benedizione della Culla segreta, un servizio di supporto e anonimato per le donne che non possono o non vogliono riconoscere il figlio partorito, tra i passaggi della visita che l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha effettuato all’ospedale Predabissi. Il religioso ha inoltre incontrato, nell’aula magna del presidio, il personale sanitario e amministrativo, al quale ha ricordato che "l’ospedale non è un mondo a sé, aver cura del territorio offre prossimità. Chiunque agisca per il bene è accompagnato dall’alleanza incondizionata di Dio". Monsignor Delpini ha poi visitato i reparti di oncologia e medicina, riservando ai pazienti e al personale parole di sprone e conforto.

Roberta Labanca, direttrice generale dell’Asst Melegnano Martesana, ha definito la presenza dell’arcivescovo "un momento autentico di vicinanza e partecipazione, una preziosa opportunità di riflessione".

A.Z.