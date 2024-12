Milano, picchia con violenza la moglie e si barrica in casa all’arrivo dei carabinieri

Milano – Un uomo è stato arrestato martedì mattina a Milano dopo aver picchiato la moglie nel loro appartamento in via De Sanctis. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma, secondo le prime informazioni, il marito non voleva aprire la porta di casa e si è barricato dentro.

I militari sono stati costretti a entrare dalla finestra per immobilizzarlo e portarlo in caserma. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice giallo all’ospedale: ha diverse lesioni ma non è in pericolo di vita.