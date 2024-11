Monza, picchia l’ex moglie in mezzo alla strada: arrestato 38enne. Era già sottoposto a divieto di avvicinamento

Monza, 12 novembre 2024 – Insegue, prende per i capelli e picchia la ex moglie, che per sfuggirgli sale su un autobus. La Polizia di Stato ha arrestato per maltrattamenti un marocchino di 38 anni in regola con il permesso di soggiorno.

Erano le 16 di mercoledì 6 novembre scorso quando alla Sala Operativa della Questura di Monza e della Brianza sono arrivate diverse segnalazioni su una violenta aggressione in strada da parte di un uomo ai danni di una donna in corso Milano. Le volanti intervenute hanno trovato una donna che fuggiva correndo verso via Manzoni, seguita a breve distanza da un uomo di presunte origini nordafricane che, gridando, la inseguiva.

Un equipaggio ha raggiunto la donna, che nel frattempo è riuscita a trovare riparto all’interno dell’autobus di linea cercando protezione tra i presenti, mentre un altro equipaggio ha bloccato il 38enne che, alla vista dei poliziotti, aveva cambiato immediatamente la propria direzione di corsa, fuggendo lungo corso Milano.

La donna era molto scossa e impaurita ed in lacrime ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita poco prima in modo violento dal proprio ex compagno, che in mezzo alla strada l’aveva più volte colpita con calci e pugni, prendendola per i capelli e strattonandola.

La vittima è stata trasportata al Policlinico di Monza, dove ha confermato di essere oggetto ormai da diversi mesi di maltrattamenti, con continue vessazioni fisiche e morali da parte del proprio ex marito. Più volte la donna era stata costretta a recarsi in ospedale per farsi curare le ferite inferte dal marito a seguito delle continue liti. Di questi fatti, la donna aveva presentato denuncia presso le forze dell’ordine. A seguito delle prime segnalazioni della donna, il Questore di Monza e Brianza aveva immediatamente emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica a carico dell’uomo, che è stato arrestato e condotto in carcere in attesa del giudizio.