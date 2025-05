Ritrovo auto tuning. Arrivano i carabinieri

Dovevano ritrovarsi sabato sera nel parcheggio del centro commerciale Auchan di Vimodrone, lungo la strada Padana Superiore. Un luogo già conosciuto dai promotori del raduno pacifico di auto da tuning, che raccoglie centinaia di giovani spettatori da tutta Milano e anche da fuori provincia tra auto ritoccate, sgommate e sgasate, bolidi pronti a sfrecciare causando un gran rumore. Solo a marzo sono state oltre 300 le auto che si sono messe in mostra e hanno sfilato in quel posteggio, richiamando centinaia appassionati del settore e curiosi da tutta la provincia. La grande area è stata, però, "occupata" diverse ore prima del raduno da parte delle forze dell’ordine cittadine e dagli uomini del Comune. Quando gli street racers sono arrivati a destinazione hanno infatti trovato piazzate le gazzelle dei carabinieri e le pattuglie della polizia locale di Vimodrone. Il raduno è così stato smontato sul nascere: seppur pacifico, non aveva le regolari autorizzazioni da parte del Comune né tantomeno del centro commerciale, proprietario del posteggio. Gli organizzatori non hanno però rinunciato all’evento: hanno infatti deciso di dirottare le auto verso Giussano, nel parcheggio del Carrefour, dando comunque vita al raduno.

La.La.