Gli occhiali che non si usano più, puliti e riparati, vengono destinati ai bisognosi. È l’iniziativa di Lions Club Milano Colonne San Lorenzo, col patrocinio del Comune. Nelle vie Vespucci, Turati e Dante, sono stati collocati i contenitori per lasciare gli occhiali da vista che non servono più. I volontari li distribuiscono a chi ne ha bisogno.

F.G.