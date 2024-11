Violenza sulle donne, 5 dati che raccontano femminicidi e patriarcato in Lombardia

Nello stesso giorno della sentenza nei confronti di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Impagnatiello, uccisa a coltellate mentre era incinta di sette mesi del loro figlio, si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La scelta non è casuale. Come se l’imputato non fosse solo quell’uomo, ma il sistema che attribuisce agli uomini tutti una posizione di potere nella famiglia, nella società e nelle istituzioni. Lo stesso che crea e perpetua dinamiche che facilitano e giustificano molte forme di violenza sulle donne, incluso il femminicidio. Quel sistema, insomma, che prende il nome di patriarcato. Numeri e storie ne confermano l’esistenza, soprattutto in una regione, come la Lombardia, che nella sua modernità – per lo meno evocata – si propone di rappresentare la società che verrà.