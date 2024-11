Violento scontro con un’auto all’incrocio: ferito un motociclista, è grave al Niguarda

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso Magenta e largo d’Ancona, a due passi dalla stazione Cadorna. Poco prima dell’1.30 di ieri, un’auto e la motocicletta guidata da un ventiseienne si sono scontrate per motivi ancora da chiarire: ad avere la peggio è stato il giovane centauro, che è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull’asfalto, riportando gravi traumi. I sanitari di Areu lo hanno soccorso e trasportato al Fatebenefratelli: stando alle prime informazioni, il ferito era cosciente, nonostante una dolorosa frattura esposta. In largo d’Ancona sono intervenuti anche gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare

i rilievi sul luogo dell’incidente e per ricostruire con esattezza le responsabilità: un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.