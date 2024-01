Casinò di Sanremo: turista milanese gioca 3 euro alle slot e ne vince 217mila.

Milano, 3 gennaio 2024 – Supervincita “vintage” in riviera. È stato un Capodanno decisamente fortunato quello passato da un turista dell’hinterland milanese al Casinò di Sanremo. Con una giocata da tre euro, infatti, lo scommettitore ha sbancato un jackpot da 217mila euro alle slot a rulli (quelle ancora vecchio stile) della storica casa da gioco della città del Festival.

Il colpo è stato pagato la sera del primo gennaio: si tratta della prima vincita di un importo così alto dal 2019. Il cliente – anche questo un gesto di cortesia davvero da giocatore vecchi stile – ha offerto da bere ai dipendenti del casinò.

Il bilancio

La casa da gioco sanremese, per altro, sta vivendo un periodo di ottima salute, quasi un ritorno a fasti precedenti la proliferazione di concorsi e applicazioni per il gioco online.

Il Casinò di Sanremo, infatti, ha chiuso il 2023 con incassi per 52,69 milioni, in aumento del 21% rispetto all'anno precedente, un risultato che non si riscontrava da dodici anni. I giochi tradizionali, in particolare, hanno incassato 12,6 milioni, mentre le slot machine hanno superato quota 40 milioni. La poker room secondo i gestori ha registrato "un boom di giocatori durante i vari tornei organizzati nel corso dell'anno".

Soddisfazione è stata espressa anche dalle istituzioni cittadine. “I traguardi più significativi sono sempre il prodotto di un grande lavoro e non fa eccezione questo percorso di rinascita della casa da gioco - afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - frutto di programmazione, impegno, sacrifici, sinergia e scelte strategiche".