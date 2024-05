Vincita Lotto, la fortuna bacia Milano: oltre 45mila euro con una doppietta

Lombardia ancora una volta baciata dalla fortuna, anche se la dea bendata non regala vincite record in regione. A festeggiare è il Milanese, dove nell’estrazione dei numeri del Lotto di ieri, giovedì 23 maggio, come fa sapere Agipronews, è stata messa a segno una doppietta da oltre 45mila euro.

In particolare nel capoluogo lombardo sono stati vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno, mentre l’altra vincita si è registrata a Rho, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato poco più di 22mila euro con undici terni, cinque quaterne e una cinquina (Ecco la combinazione 1-3-12-25-73-75 giocata su tutte le ruote).

Complessivamente l'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 511,5 milioni in questi primi mesi del 2024. Nuovo appuntamento con la fortuna, stasera, quando ci sarà la consueta estrazione straordinaria del venerdì.