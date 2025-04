Inaugurata la sede di Vimodrone, Protezione civile più efficiente

Vimodrone (Monza e Brianza) – “Dalla pandemia ai fragili, 26 anni al fianco della comunità”, taglio del nastro per la sede ristrutturata della Protezione civile, a Vimodrone. Alla cerimonia tanti sindaci della Martesana e Città metropolitana, a sottolineare non solo l’importanza del momento, “ma quella di una missione sempre più radicata e necessaria in tanti campi, a cominciare dalla prevenzione dei danni causati dal cima che cambia”.

Protagonisti i volontari, “sempre pronti a intervenire con dedizione e professionalità – ha detto il sindaco Dario Veneroni –. Questo spazio rinnovato è un segno concreto del nostro impegno per garantire sicurezza ed efficienza. Un grazie di cuore a tutti: il vostro lavoro silenzioso è il vero motore del corpo”. L’emozione corre sul filo dei ricordi, l’opera instancabile del gruppo durante la pandemia è una dei momenti più significativi del lungo percorso delle tute gialle, cominciato allo scoccare del nuovo millennio. E poi decine di interventi per fare fronte ai guasti del maltempo, sempre più frequenti. Ma anche la presenza ai tanti eventi che costellano la vita della città. Il restyling del quartier generale “non è solo un miglioramento strutturale – ha aggiunto il primo cittadino – ma simboleggia anche la volontà di sentirsi parte di un progetto più grande, che riguarda tutto il Paese”.

All’inaugurazione hanno partecipato il direttore del settore Protezione civile dell’ex Provincia Alberto Di Cataldo e Giuseppe Carbone, segretario del comitato di coordinamento dei volontari della Città metropolitana. Il momento pubblico è arrivato a poche ore di distanza da un’esercitazione del Com 18, l’altro comitato che riunisce le tute gialle di zona, impegnate nella simulazione della ricerca di persone scomparse con l’aiuto delle unità cinofile. Uno scenario tutt’altro che remoto da queste parti. L’addestramento continuo “è uno degli aspetti più significativi dell’attività”, l’obiettivo è testare procedure e preparazione e intervenire, se necessario, per migliorare la pratica. Un’altra prova “del livello raggiunto sul campo”, sottolinea il sindaco. Al suo fianco l’intera Giunta municipale, Mario Lamberti, comandante della polizia locale, Sara Bettinelli, consigliera di Città metropolitana con delega agli affari istituzionali, e tanti amministratori dell’area.