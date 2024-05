Vimodrone, è geloso e spacca una mazza addosso al rivale: arrestato un affiliato alla gang “Latin King”

Un giovane di 23 anni di origini peruviane è stato arrestato dai carabinieri a Sesto San Giovanni, nel Milanese, per aggressione e rapina ai danni di un altro ragazzo. Il ventitreenne, incensurato, sembra essere affiliato alla gang “Latin King” di Cologno Monzese.

La violenza è avvenuta la sera dell’8 gennaio scorso in via Piave a Vimodrone. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il presunto autore avrebbe colpito la vittima con un violento pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti, consentendo ad altri quattro complici di colpirlo alle spalle. Il gruppo gli ha poi inflietto numerosi colpi al corpo con alcune mazze da baseball, una delle quali trovata spezzata sul posto e sottoposta a sequestro, pestandolo poi ancora con pugni e schiaffi. Alla fine, gli hanno anche rubato il telefono cellulare.

A scatenare il pestaggio sarebbe stata la gelosia per un bacio tra il giovane aggredito ed una ragazza, alcuni giorni prima, in una discoteca di Milano. La vittima era stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale, con una prognosi di 10 giorni per i traumi subiti.

La banda “Latin King”, pandilla sudamericana, è stata ritenuta responsabile nel 2023 di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni personali gravi e aggravate, rissa, danneggiamento, furto aggravato e getto pericoloso di cose. Nove membri sono stati condannati dal tribunale di Milano.