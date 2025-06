Villa Marazzi: rischio degrado. Chiuso il cortile

"Il rischio di degrado e di atti di vandalismo è troppo alto". Così il Comune spiega la decisione, con un’ordinanza, di chiudere portone e cancello di accesso al cortile di Villa Marazzi, dalle ore 22 alle 8 del mattino, tutti i giorni. Eventuali deroghe sono previste in caso di eventi autorizzati. Una scelta, quella di vietare l’accesso al cortile della villa settecentesca che ospita la biblioteca, sedi di associazioni e sala consiliare, dovuta alle continue segnalazioni di atti vandalici e disturbi, in particolare in orario notturno.

"Il cortile ha un portone d’ingresso da via Dante e un cancello dal giardino verso via Roma - spiegano dal Comune -. Per circa un anno è rimasto aperto durante le ore serali, ma è diventato nel tempo un luogo in cui si incontra solo chi vuole danneggiare e, con musica ad alto volume, disturbare i residenti della zona.

L’ordinanza ricorda, inoltre, che all’interno del cortile vigono norme di comportamento e divieti validi sempre e, in caso di mancato rispetto, sono previste sanzioni fino a 500 euro". Per esempio, è proibito l’accesso con messi a motore, il bivacco e il consumo di bevande alcoliche. Sono previste sanzioni per chi "si arrampica su muri, pali e cancellate, per chi affigge manifesti o pubblicità ed è proibito il volantinaggio - si legge sul documento -. Sarà multato anche chi non utilizza i cestini o getta a terra i mozziconi, chi disturba con musica o schiamazzi. Le autorità potrebbero accertare eventuali ulteriori responsabilità di natura penale e l’obbligo di risarcimento in caso di danni".

